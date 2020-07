Inter-Bologna, Stankovic combattuto: “Sempre grato all’Inter ma c’è il mio amico Sinisa. Lui è…”

Dejan Stankovic, ex centrocampista dell’Inter e attuale allenatore della Stella Rossa, si è concesso ai microfoni del Corriere di Bologna in vista della sfida in programma a San Siro domani tra i nerazzurri e i rossoblu.

Ecco le sue parole: “Non tiferò nessuno perché all’Inter ho giocato dieci anni e non smetterò mai ringrazio la società per tutto ciò che mi ha dato. Dall’altra parte con il Bologna ci sarà il mio amico Sinisa. Lo amo, gli voglio bene più di qualsiasi cosa al mondo. E’ stato una guida in tutto, forse solo uno come lui poteva affrontare in quel modo ciò che gli è accaduto. Sono felice di rivederlo in panchina nel fare quello che ama di più”.

