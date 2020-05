Inter, Bonolis tra Triplete e mercato: “Comprate Tonali. Messi può celebrare Suning”

Attraverso un video messaggio pubblicato sul sito di SportMediaset, il conduttore e noto tifoso interista Paolo Bonolis ha analizzato nel dettaglio il suo punto di vista su Messi, Lautaro e Tonali, parlando anche della stagione storica del 2010.

MESSI – “Messi a livello di promozione internazionale della squadra, laddove fosse possibile, è sicuramente eccellente. Un veicolo, un volano per celebrare l’Inter di Suning e renderla ancora più celebrata in tutto il mondo. Chiaramente non è più giovanissimo però sa celebrare la palla ed il gioco del calcio, secondo me attualmente è il miglior giocatore del mondo”.

TRIPLETE – “Quella del 2010 è stata una stagione fantastica, a livello di campionato e di Coppa Italia, e meravigliosa con la celebrazione della Champions a Madrid, esperienza da me vissuta in maniera più complessa degli altri perché in quello stesso giorno si laureava mia figlia. Fu una stagione meravigliosa con giocatori fantastici ed un allenatore splendido, ma soprattutto con la gioia del presidente Moratti”.

LAUTARO E TONALI – “Lautaro? Se fosse venduto bisogna vedere qual è la contropartita. Giocatori? Denaro? Dipende a quanto lo vendi, perché poi va sostituito. Già quest’anno mi è piaciuta tanto la squadra, con l’intraprendenza di Suning potrà crescere ancora. I margini ci sono: comprate Tonali”.

