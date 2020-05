Inter, boom social dal 2016 ad oggi: +353% che vale il primato in Europa. Battuta anche la Juventus!

Dal lancio dell’Inter Media House nell’autunno del 2017, il club nerazzurro ha raccolto risultati assolutamente lodevoli. Come dimostrano i dati diffusi questa mattina da La Gazzetta dello Sport in seguito ad uno studio Kpmg, l’impronta del gruppo Suning è stata evidente nell’ultimo quadriennio specialmente per quanto riguarda la crescita esponenziale dell’Inter sulle proprie piattaforme sociali.

In quattro anni, difatti, è stato registrato un clamoroso incremento del 353% che è valso il primo posto assoluto in Europa nella crescita di followers, con la Juventus (+289%) ferma ad esempio al terzo posto. Numeri che dimostrano l’incredibile attenzione di Steven Zhang e di tutta la società nerazzurra anche ai minimi particolari, con l’obiettivo di espandere sempre più il marchio Inter in tutto il mondo. Per la crescita dell’ultimo quadriennio, con il 352% invece l’Ajax si è classificata al secondo posto tra i club.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!