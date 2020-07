Inter-Brescia, Brozovic torna tra i convocati: come lo gestirà Conte

Buone notizie per Antonio Conte. Marcelo Brozovic non partirà titolare questa sera contro il Brescia ma il suo nome compare nella distinta.

Il centrocampista croato siederà in panchina e potrà, nel caso, subentrare in campo a gara in corso per mettere minuti nelle gambe.

Un buon segnale in vista di questo finale di stagione. L’assenza di Brozovic si è fatta sentire parecchio nelle ultime uscite con l’Inter che ha sofferto tanto nella zona centrale del campo.

