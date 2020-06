Verso Inter-Brescia, atteso provino decisivo per Brozovic: il report odierno

Sono quasi trascorsi i dieci giorni previsti per il rientro in gruppo di Marcelo Brozovic dopo l’infortunio rimediato in allenamento lo scorso venerdì 19 giugno. Il centrocampista croato, già atteso per il match giocato ieri sera contro il Parma, in realtà non è stato neanche convocato da Antonio Conte che prima di rischiarlo in campo vorrà avere garanzie sulle sue condizioni fisiche, vista l’importanza che ricopre nel gioco nerazzurro, evidente specialmente quando è assente.

La speranza, comunque, è di poterlo recuperare già dalla sfida di mercoledì sera a San Siro contro il Brescia, visto che il centrocampo continua ad essere decimato a causa delle assenze di Vecino e Sensi. Se Gagliardini e Barella stanno facendo gli straordinari, a Borja Valero non può chiedere obiettivamente di più. Come riferito da calciomercato.com, anche oggi intanto Brozovic si è allenato a parte e solamente domani sosterrà il provino decisivo per mettere alla prova la sua condizione fisica.

