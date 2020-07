Inter-Brescia, Conte (Dazn): “Non ci siamo mai fermati. Critiche? Attaccate me, non i giocatori! Lautaro…”

Questa volta il bicchiere di Antonio Conte è tutto pieno. Sei i gol rifilati al Brescia, 3 i punti conquistati per rimanere in scia di Juventus e Lazio.

Al termine del match, il tecnico nerazzurro si è concesso ai microfoni di Dazn per analizzare la partita: “Sicuramente c’è soddisfazione, siamo stati bravi a vincere la partita ma mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. Non ci siamo mai fermati, abbiamo corso per tutti i 90 minuti. Siamo stati bravi anche a non subire gol, abbiamo segnato 6 gol e questo ci deve dare soddisfazione”.

L’analisi del momento: “Per l’Inter si vede quasi sempre il bicchiere mezzo vuoto e creare problematiche. Questo fa parte del gioco, non c’è nessun problema. Che vadano su di me determinati attacchi e non a giocatori e club”.

La prestazione di Lautaro: “Da un punto di vista dell’impegno non possono rimproverare niente a Lautaro. Meritava di segnare”.

Sogno scudetto: “Io sono tranquillo e sereno perché so di avere dei ragazzi professionali che vogliono bene all’Inter”.

L’analisi su Sanchez: “Lo abbiamo preso per fare il terzo attaccante. Abbiamo giocato per mesi con Lautaro e Lukaku, senza un attaccante di spessore. Abbiamo usato Esposito che un anno fa giocava in Primavera. Non è ancora il Sanchez che io ho apprezzato in Inghilterra ma è sulla buona strada. Con il Parma ha fatto bene, con il Sassuolo non aveva fatto benissimo. C’è grande impegno da parte sua, la strada è questa”.

Il futuro: “Concentriamoci su questa stagione, finiamola nel migliore dei modi. Poi tireremo le somme. Stiamo lavorando per cercare di proporre qualcosa di differente rispetto all’inizio. Da quando abbiamo ripreso la squadra mi è piaciuta per le idee che stiamo provando e riprovando. A volte non ci accompagna il risultato e sembra che tutto quello che fai è negativo”.

