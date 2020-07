Inter-Brescia, Conte in conferenza: “Finalmente abbiamo Sanchez. Orgoglioso dei miei ragazzi”

La risposta alle vittorie di Juventus e Lazio è arrivata. L’Inter di Antonio Conte mette in scena una prestazione più che convincente e batte 6-0 il Brescia a San Siro.

Al termine del match il mister è apparso soddisfatto durante la conferenza stampa: “Turnover? Giocando così in maniera frequente è inevitabile fare di partita in partita dei cambi. L’importante è che cambiando gli interpreti non cambi l’idea. Tutti sanno cosa devono fare. Abbiamo lavorato mischiando le squadre in modo che tutti si abituassero a giocare con tutti. Abbiamo avuto buone risposte e non avevo alcun dubbio. Ho a disposizione dei ragazzi che hanno cuore e generosità. Hanno coraggio e dobbiamo migliorare a volte a livello di testa perché commettiamo errori che dobbiamo evitare. Non faccio mai nomi ma Borja Valero merita un plauso. Si è sempre fatto trovare pronto nonostante all’inizio sia stato poco utilizzato. Oggi ha fatto una partita eccezionale”.

SANCHEZ – “Mi aspetto che continui a migliorare. Non dimentichiamo che non lo abbiamo mai avuto. Abbiamo fatto una stagione solo con Lukaku e Lautaro. A volte si vuole vedere il bicchiere mezzo vuoto ma nessuno considera che Esposito è un ragazzo giovane e l’anno scorso giocava in Primvaera. Sanchez può fare meglio ed ora sono più sereno anche durante le partite. Anche contro il Parma da trequartista ci ha dato una marcia in più perché ha caratteristiche diverse. Più spazio? Ma che significa?! Ora lo abbiamo e prima no. Se li abbiamo gli diamo più spazio. Mi vien da ridere quando sento queste cazz****e”.

CONTRATTI – “Sono problemi che deve risolvere la società. Ora Sanchez lo abbiamo e mi piacerebbe averlo fino alla fine. Non posso entrare in queste faccende”.



