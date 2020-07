Inter-Brescia, Conte (Inter TV): “Questa è una squadra che ha cuore, la strada è giusta. Borja di un altro livello”

Può essere soddisfatto questa volta Antonio Conte. La sua Inter si sbarazza del Brescia con un secco 6-0 in una gara che non ha avuto storia dall’inizio alla fine. I nerazzurri dominano il campo senza troppi problemi e rispondo alle vittorie di Lazio e Juventus di ieri sera.

Ecco le parole del mister ai microfoni di Inter TV a fine gara: “Borja? Posso parlare solo bene. Stiamo parlando di un calciatore che ha sempre dato disponibilità. Nei momenti di difficoltà ha sempre risposto presente con grandi prestazioni. Ha giocato da trequartista e lo ha fatto benissimo, ha un’intelligenza calcistica al di sopra della media”.

PREPARAZIONE – “Le stiamo preparando tutte così. Il calcio deve essere propositivo, la squadra deve andare avanti e non indietro a subire. A volte le ciambelle escono con il buco, a volte ci sono state disattenzioni che ci sono costate caro. Oggi la squadra è stata attiva, cercavamo sempre il gol anche dopo il 2-0. Questa è la squadra che vogliamo continuare a seguire”.

CARATTERE – “Questa squadra ha cuore. Ha un’anima, puoi rimproverargli tutto tranne questo. Sono orgoglioso di questo, anche se c’è tanto da lavorare e migliorare, soprattutto su un discorso mentale e di testa”.

ATTEGGIAMENTO – “Stiamo lavorando su questi concetti, rischiando a volte anche di subire ripartenze e concedere qualcosa. La voglia è di difendere andando in avanti, voglio una squadra che corre avanti con e senza palla. Bisogna dare pressione e non far star tranquillo l’avversario. E’ inevitabile che qualche volta lasciamo qualcosa agli altri. Abbiamo dominato come in tante altre partite. Ciò porta risultati. Sull’1-0 dobbiamo cercare il 2-0 e non difendendo in braccio al portiere. Vogliamo dare soddisfazione ai tifosi con un calcio coraggioso anche pagando a volte”.



