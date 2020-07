Inter-Brescia, da Beckham a Young: si torna a parlare inglese a San Siro

Ci ha pensato Ashley Young a sbloccare il match di San Siro tra Inter e Brescia. Un bel tiro al volo che non ha lasciato scampo a Joronen, con il pallone che si è infilato nell’angolino.

Un gol speciale per l’esterno inglese, il secondo in stagione ma il primo a San Siro. Era da più di 11 anni che un inglese non segnava nella Scala del Calcio. L’ultimo a farlo fu David Beckham, il 28 gennaio 2009 nella partita tra Milan e Genoa.

