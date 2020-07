Inter-Brescia, D’Ambrosio (Inter TV): “Con Conte la mentalità è cambiata. La squadra…”

Un 6-0 tondo per l’Inter di Antonio Conte contro il Brescia. I nerazzurri hanno dominato il match dall’inizio alla fine, mettendo in campo corsa e aggressività per tutti i 90 minuti. Ottime notizie per il mister in vista del finale di stagione, soprattutto il primo clean sheet dopo la ripartenza.

Al termine del match ai microfoni di Inter TV ha parlato Danilo D’Ambrosio: “Cosa è cambiato? La mentalità. Il mister ci trasferisce una grande voglia di lavorare e dare sempre il massimo a livello collettivo ed individuale. Eravamo dispiaciuti dopo il Napoli, non abbiamo abbassato la testa. C’era rammarico dopo il Sassuolo e non abbiamo abbassato la testa. Oggi abbiamo continuiato a vincere. Il mister non ci lascia un centimetro, sa che stiamo facendo bene ma possiamo raggiungere altri obiettivi”.

GOL DEI TERZINI – “Gli esterni è una cosa scontata. Il mister chiede anche ai centrali di accompagnare l’azione. Conte ci chiede di fare pressing alto, di essere propositivi, di non abbassare mai il ritmo. Cerchiamo di mettere in pratica tutto questo. Lavoriamo tanto e i risultati si vedono. Ora però testa bassa e pedalare”.

GOL – “Fa sempre piacere però abbiamo più volte ripetuto di non voler subire gol. Veniamo da due o tre partite dove avevamo lasciato troppe occasioni agli avversari. Vogliamo migliorare e questo era un tassello importante. Siamo contenti per i gol, per la vittoria e per non averli presi”.

MARCATORI DIVERSI – “La nostra mentalità è quella di essere più offensivi. Puntiamo al recupero alto e al pressing. I centrali a turno spingono su indicazione del mister. La squadra ha qualità e cerca di mettere in campo tutto questo”.



