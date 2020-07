LIVE Inter-Brescia: segui la diretta su Passioneinter.com

Commenta la partita su Telegram con 1984 tifosi nerazzurri!

Rieccoci, si torna subito in campo. Archiviata la vittoria in rimonta sul campo del Parma, l’Inter di Conte ospita il Brescia nella 29a giornata di Serie A cercando continuità di risultati per rimanere in scia a Juventus e Lazio che ieri hanno vinto. Mettetevi comodi e restare su Passioneinter.com per seguire la cronaca in diretta di Inter-Brescia.

Le formazioni UFFICIALI di Inter-Brescia

In attesa di conferma INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Barella, Young; Sanchez, Lautaro Martinez.

In attesa di conferma BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma.

