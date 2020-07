Inter-Brescia, Gagliardini (Dazn): “Ho fatto gol in quella stessa porta. Scudetto? Vinciamole tutte”

Un 6-0 super convincente che riporta l’Inter a -8 dalla capolista Juventus e a -4 dal secondo posto della Lazio. Nulla da fare per il Brescia che ha dovuto fare i conti contro una squadra in grande forma.

Al termine del match, Roberto Gagliardini si è concesso ai microfoni di Dazn dopo il gol siglato per commentare la partita: “Abbiamo imposto il nostro ritmo dall’inizio, abbiamo giocato come volevamo e siamo riusciti a vincere. Erano 3 partite che avevamo preso gol, non volevamo subire gol e ci siamo riusciti”.

La riscossa: “E’ stata una settimana diversa dalle altre, ho fatto gol in quella stessa porta. Sono rimasto sereno, conscio dell’errore fatto. Abbiamo conquistato due vittorie su due. Scudetto? Cerchiamo di vincerle tutte”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!