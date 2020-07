Inter-Brescia, Gagliardini non perde il vizio del gol: è il top scorer del centrocampo

E’ stato duramente criticato dopo l’incredibile errore di mercoledì scorso contro il Sassuolo, eppure ora sembra solo un lontano ricordo. Roberto Gagliardini questa sera infatti ha giocato una partita più che positiva, avendo dimostrando di essersi lasciato alle spalle lo sfortunato episodio. E’ questa forse la migliore notizie per Antonio Conte stasera: a prescindere dal 6-0 sul Brescia, la sua squadra sta facendo notevoli passi avanti in termini di mentalità e l’esempio del numero 5 è lampante.

A degna chiusura di una buona prestazione Gagliardini ha anche segnato il quarto gol per l’Inter sugli sviluppi di un bel calcio di punizione di Alexis Sanchez. Per il centrocampista nerazzurro è il terzo gol in stagione e l’ottavo negli ultimi due anni, in sole 35 presenze. Gagliardini è dunque il miglior marcatore del centrocampo degli ultimi due anni in Serie A: superati anche Marcelo Brozovic e Matias Vecino.



