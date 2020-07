Inter-Brescia, Lautaro a secco stroncato dai quotidiani: “Non segnerebbe nemmeno a porta vuota”

Non sarà semplice per Lautaro Martinez ritrovare la rete in un momento così negativo e sfortunato. Il centravanti argentino, nonostante la buona volontà mostrata anche nel match di ieri, non è riuscito a sbloccarsi nella goleada nerazzurra contro il Brescia. Nelle prossime giornate, in vista della voltata finale del campionato, Antonio Conte avrà però bisogno della sua solita vena realizzativa. Nel frattempo, i principali quotidiani sportivi non sono stati assolutamente clementi nei suoi confronti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – In una gara con 6 reti il Toro fuori dal tabellino è uno shock. Il tiro che Joronen gli para da due passi in altre serata sarebbe stato gol certo.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Non partecipa alla festa. Joronen gli nega il 4-0, ma è lui a sbagliare sia alla fine del primo tempo sia a inizio ripresa. Così non va.

TUTTOSPORT 5.5 – Lui invece è come un calimero: non segnerebbe nemmeno a porta vuota.

PASSIONEINTER.COM 6 – Un po’ sfortunato, un po’ impreciso sotto porta. Svolge in parte il lavoro per la squadra che solitamente è di Lukaku e se la cava bene.

