Inter-Brescia, le formazioni UFFICIALI: Conte lancia Lautaro e Sanchez. Fuori Lukaku ed Eriksen, torna Brozovic

Sono state appena annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Brescia. Poche sorprese nelle scelte dei due allenatori rispetto alle indiscrezioni che già circolavano da questa mattina. Antonio Conte cambia difatti modulo e ritorna al 3-5-2, lasciando in panchina i due calciatori fin qui più utilizzati dal 1′ insieme a Samir Handanovic, Christian Eriksen e Romelu Lukaku. Ritorna la coppia che tanto bene aveva fatto all’andata di Champions League contro il Barcellona al Camp Nou, composta da Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Buone notizie per il tecnico leccese che recupera Brozovic in panchina. Vediamo dunque le formazioni ufficiali di Inter-Brescia:

INTER-BRESCIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 11 Moses, 23 Barella, 20 Borja Valero, 5 Gagliardini, 15 Young; 7 Sanchez, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 2 Godin, 9 Lukaku, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 24 Eriksen, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 77 Brozovic, 87 Candreva.

Allenatore: Antonio Conte.

BRESCIA (4-3-2-1): 1 Joronen; 2 Sabelli, 32 Papetti, 3 Mateju, 29 Semprini; 23 Skrabb, 4 Tonali, 27 Dessena; 8 Zmrhal, 18 Ayé; 9 Donnarumma.

A disposizione: 12 Andrenacci, 5 Gastaldello, 7 Spalek, 11 Torregrossa, 16 Ghezzi, 19 Mangraviti, 24 Viviani, 26 Martella, 31 Bjarnason.

Allenatore: Diego Lopez.

Arbitro: Manganiello.

Assistenti: Santoro, Baccini.

Quarto Uomo: Abbattista.

VAR e Assistente VAR: Mazzoleni, Di Iorio.

