Inter-Brescia, le ultime di formazione: Conte cambia modulo, Eriksen e Lukaku in panchina

L’ultima volta che giocarono insieme, furono decisamente scintille nell’attacco dell’Inter con la coppia Lautaro-Sanchez. I due centravanti sudamericani vennero infatti lanciati insieme per la prima ed ultima volta da titolari senza Lukaku in Champions League, all’andata del Camp Nou contro il Barcellona. Un feeling quasi naturale mostrato dai due attaccanti che in quel famoso primo tempo fecero letteralmente impazzire la difesa blaugrana, grazie anche alla regia illuminante alle loro spalle di Stefano Sensi. Secondo le ultime riportate dal giornalista Matteo Barzaghi, sembrerebbe confermata la scelta per il reparto offensivo con il cambio di modulo operato da Antonio Conte e l’esclusione dal 1′ di Christian Eriksen.

Ecco la probabile formazione dell’Inter contro il Brescia che scopriremo ufficialmente tra pochi minuti:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Barella, Young; Sanchez, Lautaro. All. Conte

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!