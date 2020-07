Inter-Brescia, Lopez (Dazn): “Non l’avevamo preparata così, siamo stati troppo bassi. Domenica abbiamo una finale”

Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha così analizzato la sconfitta per 6-0 della sua squadra contro l’Inter, nella gara di questa sera a San Siro: “Sin dall’inizio non ci sono state le cose che abbiamo fatto vedere nelle ultime due partite, a Firenze e contro il Genoa – ha commentato Lopez – Sapevamo che era molto difficile venire qui e fare una partita come le altre due, ma è altrettanto vero che perdere così dà fastidio. Dobbiamo essere consapevoli che il campionato non è finito qui. Questa era una partita che dovevamo cercare di fare bene e secondo me non l’abbiamo fatta proprio. Questo è il rammarico, perché nelle altre partite, come anche quella contro il Napoli prima della pandemia, ce la siamo giocata. Contro una grande squadra se non te la giochi succede questo. Noi sappiamo che domenica abbiamo una finale e quindi ci dobbiamo preparare, soprattutto mentalmente”.

“Per noi in questo momento l’Inter è troppo forte – ha continuato il tecnico biancazzurro – E’ una squadra che ha tanta qualità in tutti i reparti, ma non vuol dire che devi venire qui, in questo campo, e fare altre cose: devi fare le cose su cui lavori, e questo è il rammarico che abbiamo nel momento in cui hai fatto partite come quella con la Fiorentina, dove ce la siamo giocata. Eravamo troppo bassi e questo non va bene, noi dobbiamo pensare che troveremo squadre molto più forti di noi ma noi dobbiamo giocar e fare le cose che facciamo in allenamento. Contro le squadre con tanta qualità paghi”.

Infine, Lopez conclude con alcune considerazioni tattiche: “L’abbiamo preparata mettendo Skrabb e Zmrhal nel loro ruolo perché così era più comodo anche per loro tamponare bene i due quindi di centrocampo dell’Inter, e anche per fare male, perché sono giocatori con qualità e caratteristiche offensive. A prescindere dai gol, però, abbiamo visto che non ce la facevamo e siamo tornati come prima”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!