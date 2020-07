Inter-Brescia, Torregrossa (DAZN): “Non ci tireremo indietro, faremo la nostra partita”

L’attaccante del Brescia, Ernesto Torregrossa, ha parlato poco prima del fischio di inizio ai microfoni di DAZN.

Torregrossa ha dichiarato: “Abbiamo messo in difficoltà sia la Firoentina che il Genoa, anzi, sabato abbiamo buttato via 2 punti. Quindi anche se l’Inter è una squadra forte, noi faremo di tutto per metterli in grave difficoltà”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!