Inter-Brescia, arriva un turno di riposo per Eriksen?

Domani si torna in campo. Il tempo di smaltire le fatiche di domenica. La situazione dall’infermeria rimane sempre la stessa, in attesa di nuove informazioni sulle condizioni di Brozovic. Uno dei dubbi di Antonio Conte in vista di Inter–Brescia di domani sono le condizioni di Eriksen. Apparso leggermente in difficoltà negli ultimi due incontri, il danese potrebbe partire dalla panchina nel match contro le rondinelle per rifiatare. L’ex Tottenham infatti era da un po’ che non si apprestava a giocare tante partite ravvicinate da titolare. Le difficoltà del trequartista sono state sicuramente fisiche. Dopo una preparazione lunga un mese e mezzo, tornare a giocare 3 partite consecutivamente non è stato semplice.

Così al suo posto potrebbe partire dal primo minuto uno scalpitante Alexis Sanchez, che anche nel match contro il Parma ha acceso le luci nella trequarti avversaria. Il niño è sicuramente il giocatore apparso più in forma, mentalmente e fisicamente, tra tutti gli uomini d’attacco, motivo per cui sarebbe strano non vederlo partire titolare nel match di domani.

