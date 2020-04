Inter, Brozovic e Handanovic rientrati a Milano: all’appello manca solo Godin

Sono rientrati a Milano anche Samir Handanovic e Marcelo Brozovic. I due nerazzurri, partiti nelle scorse settimane per trascorrere la quarantena accanto ai propri cari, sono infatti tornati in Italia e passeranno i quindici giorni di isolamento in casa prima di valutare il rientro in campo per gli allenamenti, fissato in linea teorica per il prossimo 4 maggio.

A raccontarlo è il Corriere dello Sport che sottolinea, in particolare, la scelta del centrocampista croato di rientrare in patria per supportare e verificare in prima persona la situazione post terremoto che ha colpito il centro di Zagabria e sconvolto l’inter Paese. Attraverso un video su Instagram, il giocatore però ha immortalato San Siro, specificando così il suo ritorno in Italia.

Insieme a lui, anche Samir Handanovic ha lasciato i suoi cari per rientrare a Milano. Nei giorni scorsi, come descritto da La Gazzetta dello Sport, anche Eriksen, Young e Moses sono tornati in Italia e, con loro, anche Lukaku nella giornata di ieri è riapparso a City Life. L’unica eccezione riguarda invece Diego Godin, protagonista di un volo transoceanico per tornare in Uruguay e che rientrerà a Milano tra domani e lunedì. L’ex Atletico Madrid rappresenta l’ultima pedina nerazzurra in giro per il mondo: l’Inter lo aspetta e spera di poter tornare presto alla normalità.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!