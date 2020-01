GdS – Allarme Brozovic: oggi gli esami per valutare l’entità della distorsione

Inter in ansia per Marcelo Brozovic: come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista croato ieri è uscito nel finale di partita contro il Lecce dolorante alla caviglia destra e ha lasciato il Via del Mare in stampelle.

Oggi Brozovic verrà sottoposto ad esami specifici: si tratta di una distorsione, gli approfondimenti serviranno per escludere del tutto lesioni o addirittura fratture. E, ovviamente, per valutare le tempistiche del recupero: con Vecino fuori dal progetto tecnico nerazzurro e Gagliardini infortunato, Conte rischia di dover fare a meno anche del suo regista in vista della sfida in programma contro il Cagliari.

