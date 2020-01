Inter-Cagliari all’insegna dei nuovi acquisti: tre colpi per Conte in ogni ‘zona’ di San Siro

Inter-Cagliari all’insegna dei nuovi acquisti. La sfida in programma domenica alle 12.30 a San Siro potrebbe permettere al popolo nerazzurro di ammirare tre colpi del mercato di gennaio, uno in ogni “zona” dello stadio. Antonio Conte spera così di poter far fronte alla rosa corta utilizzando i rinforzi acquistati da Marotta.

Il primo, Ashley Young, dovrebbe essere in campo e fare il suo esordio, da titolare, per coprire l’assenza per squalifica di Antonio Candreva. Il secondo, Victor Moses, dovrebbe invece partire dalla panchina, dato che, a causa di alcuni documenti non ancora arrivati in sede Inter, il suo trasferimento non è ancora stato ufficializzato e lui, sul campo, non ha ancora avuto l’autorizzazione di allenarsi.

L’ultimo, nonché più importante, è poi Christian Eriksen, il cui affare potrebbe sbloccarsi definitivamente oggi, giorno della conference call tra Inter e Tottenham. In caso di fumata bianca, il danese dovrebbe arrivare a Milano domani per le visite mediche e sarebbe quindi in tribuna domenica.

