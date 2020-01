Inter-Cagliari, non solo Lautaro Martinez: espulso anche il terzo portiere Berni, ecco perché

La battuta, qualcuno, l’ha già fatta: Tommaso Berni, cinque anni e mezzo all’Inter, zero presenze all’attivo e un’espulsione rimediata oggi alla fine della partita col Cagliari passata completamente sotto silenzio. Sì, perché – oltre a Lautaro Martinez – nella baraonda finale, immediatamente successiva al triplice fischio di Inter-Cagliari, anche il terzo portiere nerazzurro è riuscito a rimediare un cartellino rosso, i cui motivi vengono svelati da diverse testate su internet.

A far scattare la sanzione disciplinare nei suoi confronti, dunque, sarebbe stata una stretta di mano ironica a Manganiello dopo la partita. Uno sfottò che l’arbitro non ha di certo gradito e su cui non ha inteso assolutamente lasciar correre: questo considerando anche che già nel corso della partita Berni si era reso protagonista di gesti di nervosismo, oltre ad aver continuato a protestare con l’arbitro anche dopo la stretta di mano. Di qui il cartellino rosso: che, se non altro, fa statistica.



