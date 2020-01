Inter-Cagliari, Boninsegna (Inter TV): “Lukaku-Lautaro super, forse il problema era proprio Icardi…”

Grande doppio ex ai microfoni di Inter TV, poco prima di Inter-Cagliari ha parlato Roberto Boninsegna. Ecco le sue parole, tra passato, presente e futuro.

Mercato – “La campagna acquisti sta procedendo bene, il gap che abbiamo dalla Juve credo si stia appiattendo. L’importante è continuare a prendere giocatori importanti e all’altezza dell’Inter”.

Lukaku e Lautaro –“All’inizio ero perplesso perché perdere Icardi mi sembrava un grosso problema, ma probabilmente il problema c’era e bisognava capire quale era. Lukaku e Lautaro vanno molto d’accordo, stanno facendo bene ed è una coppia che avrà un grande futuro”.

Cosa manca – “Credo che attualmente siamo quasi al completo, perché manca la ciliegina sulla torta. Uno come Oriali davanti alla difesa ecco, perché se troviamo squadre con trequartisti importanti non sappiamo a chi farlo marcare. Ogni tanto spero facciano giocare Oriali (ride, ndr)”.

Doppio ex – “L’Inter inizialmente non ha creduto in me, ma dopo tre stupendi anni di Cagliari chiesi di tornare all’Inter, essendo prossimo alla cessione. Poi loro hanno vinto lo Scudetto, quindi credevo di essere l’eterno secondo. L’anno dopo, però, vinsi l’undicesimo Scudetto e la classifica cannonieri”.

