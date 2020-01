Inter-Cagliari, Borja Valero (Inter TV): “Che emozione segnare a San Siro! Mi sono fatto il regalo da solo”

Funziona eccome il turnover ordinato da Antonio Conte nella sfida di Coppa Italia contro il Cagliari. Nonostante una formazione molto competitiva schierata in campo da Rolando Maran, i nerazzurri brillano anche a livello individuale e strapazzano gli avversari sin dai primissimi secondo. Colpisce ancora una volta l’intensità mantenuta dall’Inter nel corso dei 90′ e la furia agonistica che ne ha facilitato la vittoria. Tra gli autori dei gol, anche Borja Valero che oltre alla marcatura ha disputato una super partita.

Il suo commento dinnanzi alle telecamere di Inter TV: “I 35 anni? Mi sono fatto il regalo da solo, è sempre bello segnare e farlo per la prima volta a San Siro con la maglia dell’Inter è stata una bella emozione. E’ importante avere sempre intensità alta, anche se in campo c’erano calciatori che nella prima parte di stagione hanno giocato poco. Abbiamo mantenuto sempre un buon livello. Dimenticare in fretta è la cosa più importante, San Siro con meno gente in un match di Coppa Italia poteva distrarre. Invece siam partiti bene, abbiamo rubato un po’ di palloni ed è stato più semplice. Lecce? Sicuramente potevamo firmare a questo risultato nella prima parte di stagione, speriamo di continuare così e lottare per il campionato fino alla fine”.

