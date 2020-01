Inter-Cagliari, Borja Valero (Rai): “Contento di essere riuscito a convincere Conte”

Vola ai quarti di Coppa Italia l’Inter di Antonio Conte grazie soprattutto a Romelu Lukaku, protagonista di una doppietta tra gli applausi di San Siro. Il 4-1 dei nerazzurri a San Siro regala il passaggio del turno alla Beneamata che affronterà la vincente di Fiorentina-Atalanta. Ai microfoni di Rai Sport, Borja Valero ha analizzato il match vinto contro i rossoblù: “Conte è un tecnico duro sul punto di vista fisico, però la sua mano si vede in campo ed il lavoro paga. Abbiamo lavorato tantissimo da luglio ad oggi ed i risultati si vedono. Conte ci fa correre ma il suo contributo è sempre importante per noi, è il primo a dimostrare di tenerci. Una soddisfazione davvero grande essere riuscito a convincere il mister. All’inizio ho giocato poco, però sono riuscito a convincerlo ad essere importante nel corso della stagione e sono contento così. Con il suo calcio cambia poco per me, a volte il mister mi chiede di scendere o giocare in verticale”

Sul mercato e su Eriksen, Borja Valero commenta così: “Chiunque possa venire per aiutarci è il benvenuto, in qualsiasi posizione. Vediamo cosa succederà. Lavoriamo per ottenere dei risultati e lo stiamo facendo per ora. La migliore caratteristica dell’Inter? A livello tattico siamo ben messi sia in difesa che in avanti e questo ci ha fatto crescere in qualità. Conte è un allenatore molto duro sul piano fisico e lavoriamo tantissimo per raggiungere gli obiettivi in campo. Siamo un gradino sopra rispetto a tutte le squadre a livello fisico e si vede. Arbitri? Ogni campionato ha una qualità diversa. In Inghilterra lasciano giocare di più, Italia e Spagna si somigliano invece ed il livello è comunque bello”.

