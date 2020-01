Inter-Cagliari, Carbone e Galante in coro ad Inter TV: “Sanchez-Lukaku coppia straordinaria!”

Intervenuti ai microfoni di Inter TV, Benny Carbone e Fabio Galante hanno parlato nel prepartita del match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Inter e Cagliari. Ecco le dichiarazioni dei due ex interisti.

Sanchez titolare.

Carbone: “Sanchez giocherà per valutarne le condizioni, e per gli altri è giusto che si dia la possibilità a tutti di giocare in una partita simile. Ora si ricomincia a giocare ogni 3 giorni quindi è meglio che tutti tastino il campo per essere pronti”.

Galante: “Come ha detto Benny credo che la Coppa Italia sia sempre una manifestazione importante, dà l’opportunità di giocare a chi lo ha fatto di meno, dimostrando di essere all’altezza della situazione”.

Il Cagliari è un avversario tosto.

Carbone: “Come dice giustamente Fabio contro l’Inter dai sempre il massimo, cercando di battere la squadra con più blasone. Sarà una partita non scontata e bella da vedere. Con Conte non ti puoi permettere di mollare, chiederà tantissimo soprattutto ai giocatori che di solito giocano di meno. È giusto far partire Sanchez dall’inizio oggi, è un giocatore di grande movimento e grandissima qualità, quindi si sposa benissimo con le caratteristiche di Lukaku. Anche loro due possono essere una coppia importante lì davanti”.

Galante: “Il Cagliari l’abbiamo visto tutti, è partito molto forte anche se ora si trova in un momento un po’ negativo. Io credo che il Cagliari sia una buonissima squadra, che venga da delle sconfitte sicuramente non aiuta l’Inter. Poi quando queste squadre vengono a San Siro danno sempre il massimo. Conte ha dato un segnale forte anche perché poi la Coppa Italia quando arrivi verso la fine diventa bella ed è sempre un trofeo. Il mister ha fatto benissimo a tenere alta la tensione e suddividere la squadra tra i titolarissimi e quelli che hanno giocato di meno”.

