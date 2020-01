Inter-Cagliari, la conferenza stampa di Antonio Conte: il programma

Tra una notizia e l’altra di calciomercato, Antonio Conte sa benissimo che il focus principale della sua squadra dev’essere rivolto esclusivamente al campo. Anche se non è semplice in un momento così chiacchierato sia in entrata che in uscita, la situazione di classifica deve tornare ad essere prioritaria in casa Inter, specialmente dopo il pareggio deludente di Lecce che ha consentito alla Juventus di portarsi a +4 sui nerazzurri.

Sperando in un passo falso dei bianconeri nel match contro il Napoli, la squadra interista se la dovrà vedere in casa domenica alle 12.30 contro un Cagliari in ripresa sia di gioco che di risultati, dopo il punto ritrovato con il Brescia. Pertanto, Antonio Conte come ogni vigilia che si rispetti domani si presenterà in conferenza stampa ad Appiano Gentile, a partire dalle 13.30. Come sempre, potrete seguire tutte le risposte del tecnico nerazzurro nella diretta testuale di Passioneinter.com.

