Inter-Cagliari, Speedy Lukaku! Solo 21 secondi per il vantaggio: è record stagionale

Inizia nel migliore dei modi la partita di Coppa Italia fra Inter e Cagliari: pronti-via ed è arrivato immediato il vantaggio firmato da Romelu Lukaku.

E, come fa notare l’Inter dal proprio profilo ufficiale Twitter, quello del belga è un piccolo record: arrivato dopo appena 21 secondi, è il più veloce in Italia dall’inizio di questa stagione, contando le partite di Serie A e Coppa Italia.

Non male per il gigante nerazzurro, che con il gol di stasera raggiunge quota 17 reti con la Beneamata in questa prima parte di stagione.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!

a