Inter-Cagliari, Handanovic (Inter TV): “Tante occasioni per chiudere la partita, c’è amarezza e rabbia”

C’è tanto amaro in bocca in casa Inter per il terzo pareggio di fila in campionato rimediato quest’oggi contro il Cagliari a San Siro. Ad analizzare il momento negativo e la prestazione poco concreta di quest’oggi, ai microfoni di Inter TV è intervenuto al termine dell’incontro il capitano Samir Handanovic, il quale ha ammesso un calo di lucidità nel corso dei secondi tempi che in questa stagione spesso si sono rivelati cruciali.

Queste le parole dell’estremo difensore nerazzurro: “Abbiamo avuto tante occasioni per chiudere la partita, ma siamo stati rimontati e ci hanno fatto gol. Siamo amareggiati ma si va avanti. Quando non riesci a vincere siamo sia arrabbiati che amareggiati. Secondo tempo? Sicuramente c’è un po’ di calo e non riusciamo a gestire come vogliamo. L’avversario ha fatto il suo, ma dobbiamo gestire meglio. Adesso dimentichiamo questa partita e pensiamo a mercoledì”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!