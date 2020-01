Inter-Cagliari, il ritorno di Nainggolan a San Siro. E nella Curva Nord torna il ‘suo’ coro!

Nessun risentimento, Ninja! E’ in corso in questo momento la partita fra Inter e Cagliari a San Siro, che vede l’Inter in vantaggio di 3 gol contro il Cagliari.

Fra le fila della squadra ospite c’è Radja Nainggolan, che solo qualche mese fa difendeva i colori nerazzurri. Nonostante il club lo abbia messo alla porta, i tifosi della Beneamata lo hanno accolto molto bene nel proprio stadio, come dimostrano i cori partiti dalla Curva Nord intorno al 58′ minuto, quando è riecheggiato il classico coro a lui dedicato: “Ollelè, ollalà, Radja Nainggolan, Radja Nainggolan…”.

E’ evidente che nonostante l’estate per lui turbolenta, i supporters dell’Inter non lo incolpino per la cessione.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!

a