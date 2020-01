Inter-Cagliari, Joao Pedro (InterTV): “Conosciamo la forza dell’Inter in casa. Oggi gara da dover interpretare bene”

Inter e Cagliari stanno per scendere in campo a San Siro in occasione del lunch match della 21esima giornata di Serie A. A presentare la gara ne prepartita ci ha pensato l’attaccante del Cagliari Joao Pedro ai microfoni di InterTV.

Ecco le sue parole: “Arriviamo da un momento negativo, ma siamo riusciti comunque a fare un punto su un campo importante. Questa è una sfida difficile, conosciamo bene la forza dell’Inter in casa ma siamo preparati. Cambiare sempre modulo per noi è un merito perché vuol dire che sei sempre disponibile ad affrontare qualunque avversario. Oggi dovremo essere bravi ad interpretare la sfida”.

“Fa piacere, vuol dire che sto vivendo un buon momento, meraviglioso. La squadra, nonostante le ultime sconfitte, è ancora in una buona posizione di classifica. Ora abbiamo tutto da guadagnare, speriamo di tornare a fare bene”, ha poi concluso.

