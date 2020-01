Inter-Cagliari, Lazaro (InterTV): “Oggi grande chance per chi ha giocato di meno. Rispetto alla gara con l’Atalanta…”

Inter e Cagliari stanno per scendere in campo a San Siro per gli ottavi di finale di Coppa Italia. A pochi minuti dal fischio d’inizio, ai microfoni di InterTV, centrocampista dell’Inter Valentino Lazaro ha presentato così la partita.

Ecco le sue parole: “Oggi è una gara diversa rispetto a quella di sabato con l’Atalanta, è una competizione diversa, non sarà facile ma ce la giocheremo fino alla fine perché vogliamo superare turno. La gara di oggi è una grande chance per chi ha giocato poco, e dobbiamo dare tutto per dimostrare che vogliamo vincere. La squadra lo sa e come detto prima vogliamo passare il turno”.

