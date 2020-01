Inter-Cagliari, le formazioni UFFICIALI: Conte lancia Sanchez dal 1′!

Sono arrivate pochi minuti fa le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia con calcio d’inizio alle ore 20.45 allo stadio San Siro. Chance per Ranocchia in casa nerazzurra, che ritrova la maglia da titolare dopo oltre 4 mesi dall’ultima volta, e per Alexis Sanchez, che rivede il campo dopo circa 3 mesi. Maglia da titolare anche per Federico Dimarco. Tra i rossoblu, invece, presente il grande ex Nainggolan.

Le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Borja Valero, Dimarco; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Pisacane, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Ionita; Nainggolan, Castro; Cerri. All. Maran.

