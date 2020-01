Inter-Cagliari, i quotidiani rilanciano Dimarco: “È stato convincente, merita il posto?”

3 presenze stagionali in totale, 97 minuti giocati finora con una sola partita da titolare, quella di ieri sera contro il Cagliari di Maran. Federico Dimarco è un lavoratore silenzioso, di quelli su cui puoi contare quando hai bisogno, Antonio Conte ha deciso di mandarlo in campo dall’inizio e il terzino non ha deluso le aspettative. Dimarco, nella sfida del Meazza contro il Cagliari, ha sfoderato una grande prestazione, condita da tanta sostanza e buoni spunti in ambe due le metà campo. Sarebbe arrivato anche l’assist per il 2-0 di Lukaku, ma il VAR ha annullato il tutto. Ecco voti e giudizi nei suoi confronti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Ha piede di qualità, spesso gioca il pallone di prima e strappa gli applausi di Conte. Avesse qualche centimetro in più, sarebbe lui il titolare”.

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – “Sempre molto alto e così agevola i cambi di gioco che mettono in difficoltà il Cagliari. Si gioca al meglio la sua occasione, anche se deve uscire per un problema muscolare”.

TUTTOSPORT 6-5 – “Un millimetrico tocco (in fuorigioco) di Lukaku, gli toglie la gioia del gol. Poco male, perché la sua prestazione è tanto convincente da far pensare che potesse essere utilizzato un po’ di più una volta perso Asamoah”.

