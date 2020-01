Inter-Cagliari, i quotidiani cauti sulla partita Lazaro: “Fa tutto bene, esagera con i numeri”

Prestazione sufficiente per quanto riguarda Valentino Lazaro. L’esterno austriaco torna a giocare dal primo minuto e non sfigura affatto, tanta fase offensiva e buoni spunti, manca forse la lucidità nelle scelte e nei momenti in cui farle, ma la sua prestazione resta convincente. Queste le valutazioni dei principali quotidiani sportivi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – “Prova sempre il numero, eccesso a volte oggettivamente evitabile”.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – “Titolare a distanza di un mese e mezzo dall’ultima volta. Qualche buona iniziativa, senza mai patire in difesa”.

TUTTOSPORT 6 – “L’atteggiamento del Cagliari gli permette di pensare soprattutto a offendere. Fa tutto per bene, pur senza stupire con effetti speciali”.

