Inter-Cagliari, le probabili formazioni: chance per Ranocchia, Esposito e Lazaro. Gioca anche Dimarco?

Mentre tiene banco il mercato, questa sera a San Siro per l’Inter di Antonio Conte arriva il Cagliari di Rolando Maran. La sfida, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, permetterà ai nerazzurri di schierare in campo alcuni dei calciatori meno utilizzati nel corso della stagione. Probabile chance, infatti, per Ranocchia, Lazaro ed Esposito.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Cagliari e come assistere alla gara.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Esposito, Lukaku. All. Conte.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Casto, Oliva, Ionita; Nainggolan; Simeone, Cerri. All. Maran.

