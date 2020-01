Inter-Cagliari, le probabili formazioni: ci sono Lazaro ed Esposito, chance per Ranocchia?

Non c’è tempo da perdere, si torna in campo ed è in occasione della Coppa Italia. Domani sera, a San Siro, vanno in scena gli ottavi di finale con la sfida tra Inter e Cagliari. I nerazzurri ospiteranno una formazione assai pericolosa: il Cagliari dell’ex Nainggolan, rosa che nelle ultime quattro partite di campionato ha però ottenuto 0 punti.

L’Inter dal canto suo, proverà a guadagnare il pass verso i quarti di finale dove potrebbe sfidare la vincente di Atalanta-Fiorentina. I sardi, ovviamente, non sono certo di questo avviso e cercheranno di opporsi ai padroni di casa. Dopo un avvio di stagione strepitoso, i rossoblu tenteranno di sfruttare questa occasione per rilanciarsi.

QUESTE LE PROBABILI FORMAZIONI:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Lazaro, Borja Valero, Barella, Vecino, Biraghi; Lautaro Martinez, Esposito. All. Conte.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran.

