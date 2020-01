Inter-Cagliari, le probabili formazioni: turnover per Conte, Esposito dall’inizio

Ritorna in campo l’Inter di Antonio Conte dopo il pareggio casalingo di sabato sera per 1-1 contro l’Atalanta. Sul prato del Meazza i nerazzurri si troveranno di fronte per l’ottavo di finale di Coppa Italia (partita da dentro o fuori) una delle rivelazioni di questo inizio di campionato: il Cagliari di Rolando Maran.

I sardi arrivano da quattro sconfitte consecutive ma hanno dimostrato più volte di poter dare fastidio anche a squadre ben più attrezzate di loro: sotto la lente d’ingrandimento il ritorno a San Siro per la prima volta da ex di Radja Nainggolan. Conte dovrà fare ancora una volta i conti con le assenze per infortunio, oltre quella di Politano lasciato a casa per motivi di mercato.

Ci sarà turnover ma non in maniera massiccia: segno che i nerazzurri vogliono arrivare in fondo anche in questa competizione. La vincente si troverà di fronte una tra Atalanta e Fiorentina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-CAGLIARI

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Esposito, Lukaku. All. Conte.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Casto, Oliva, Ionita; Nainggolan; Simeone, Cerri. All. Maran.



