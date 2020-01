Inter-Cagliari, l’ex arbitro Pieri sul gol annullato: “Ho qualche dubbio: linea tracciata male, ma mi fido del VAR”

Nerazzurri in vantaggio all’intervallo di Inter-Cagliari. Il gol di Lukaku sul retropassaggio errato di Oliva ed il tocco ravvicinato di Borja Valero hanno sancito il 2-0 dei ragazzi di Conte al riposo. Una prima frazione dominata da parte della formazione interista e condizionata anche da più di un dubbio in merito sia al raddoppio di Lukaku annullato per fuorigioco sia per un tocco con il braccio in area rossoblù.

L’ex arbitro Tiziano Pieri, dagli studi della Rai, commenta così l’episodio con protagonista l’attaccante belga: “L’assistente Paganessi segnala il fuorigioco, la linea è tirata dal piede di Castro ma io ho qualche dubbio perché mi sembra tracciata male. Scelgo di fidarmi di Rizzoli e quindi della tecnologia”. Questo il punto di vista dell’ex direttore di gara che descrive così le sue sensazioni sia in merito alla decisione dell’arbitro sia in chiave tecnologia.

