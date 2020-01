Inter-Cagliari, Lukaku show: è la doppietta numero 5. Che numeri per il belga

Ha iniziato l’anno a suon di gol: quattro reti in tre partite per Romelu Lukaku che ha segnato questa serata di Coppa Italia con una doppietta. La prima rete – dopo soli 21 secondi – è la più rapida dell’intera stagione italia contando Serie A e Coppa Italia. Il centravanti belga regala grandi giocate ai quasi 30mila presenti a San Siro che gli intonano più volti cori.

Per Lukaku è la doppietta in stagione numero 5 e come riferisce il sito Opta è uno dei cinque giocatori dei Top5 campionati europei ad aver messo a segno almeno cinque volte una segnatura multipla. Antonio Conte lo ha inseguito per molto tempo, ora se lo gode.



