Inter-Cagliari, Maran (Rai): “Momento particolare: ripartiamo dai segnali positivi”

Successo importante quello dei nerazzurri in Coppa Italia. Sonoro 4-1 al Cagliari per la formazione di Antonio Conte che esulta grazie alla doppietta di Lukaku e ai gol di Borja Valero, tra le due reti del belga, e di Ranocchia nel finale. Prima del poker c’è spazio anche per Oliva, protagonista del gol della bandiera per i rossoblù.

Ai microfoni di Rai Sport ha parlato Rolando Maran, tecnico del Cagliari, il quale ha analizzato in questi termini la sconfitta di San Siro ed il momento dei rossoblù: “Stiamo vivendo un periodo particolare e inaspettato a livello di fragilità, ma dobbiamo essere consapevoli di poter ripartire. Sono convinto che la squadra abbia voglia di lasciarsi alle spalle questo momento e dovrà affrontare le difficoltà in maniera forte, con compattezza. Partiamo dalla positività del primo tempo anche se il primo errore è arrivato dopo pochi secondi, concedendo una situazione che ha poi condizionato tutta la prima metà di gara”.

Momento davvero difficile per il Cagliari di Maran: “Stiamo subendo questi episodi che in queste giornate ci hanno contraddistinto. Spesso abbiamo regalato situazioni poi pesanti. Non dobbiamo regalare più nulla e rendere difficile la partita agli altri. Mercato? Siamo pazzi a parlarne dopo una serata così. Devo risolvere i problemi di campo e da domani lavoriamo per tornare a sorridere”

