Inter-Cagliari, Nainggolan (Dazn): “Fatta una grande partita. L’Inter mi ha trattato come un giocattolo”

Pareggio amaro per l’Inter di Antonio Conte contro il Cagliari. 1-1 a San Siro per i nerazzurri, in vantaggio con il colpo di testa di Lautaro – espulso nel finale – e raggiunti dal gol dell’ex di Radja Nainggolan. Al termine del match, proprio il belga ha analizzato così la sfida contro la Beneamata.

“Abbiamo fatto una buona partita – ha dichiarato Nainggolan – sin dal primo minuto. Siamo riusciti a far girar palla con tanta personalità. Credo che alcuni episodi sono stati anche a nostro sfavore, niente contro l’Inter né contro nessuno. Parliamo di calcio ed alcune cose per me vanno riviste. Non parlo solo del gol ma anche di un’espulsione. Non voglio entrare però in queste cose: abbiamo fatto una grande partita a prescindere da tutto e meritato il pareggio”.

Sul rapporto con l’Inter, Nainggolan risponde così: “Ho molto rispetto per i tifosi dell’Inter e per i miei ex compagni, però mi sono sentito trattato come un giocattolino. Da una parte sono contento per il gol, dall’altra no: auguro il meglio ai miei ex compagni. Capitano? A Simeone ho detto che ha fatto una grandissima partita, gli manca un po’ il gol ma penso sia un po’ anche colpa sua. Dico sempre che è troppo generoso e perde lucidità: deve essere più egoista. Futuro? Chi lo sa. Intanto sono concentrato partita dopo partita, mi sto divertendo, ho degli ottimi compagni, stiamo lottando per qualcosa di speciale e speriamo di ottenere qualcosa di particolare”

