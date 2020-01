Inter-Cagliari, Paganin: “Fallo netto di Joao Pedro prima dell’1-1. E’ come se l’Inter avesse giocato in trasferta”

Turbolento il post partita di San Siro. Inter furiosa con il direttore di gara Manganiello per la gestione degli episodi chiave nel match casalingo pareggiato dai nerazzurri contro il Cagliari. Solo 1-1 con le firme di Lautaro Martinez e dell’ex Nainggolan prima dell’espulsione dell’argentino nel finale di partita. Ai microfoni di Inter TV, l’ex calciatore della Beneamata Massimo Paganin ha concentrato l’attenzione su un gesto chiave per l’economia del match, ovvero il fallo di Joao Pedro su Godin non sanzionato dall’arbitro.

“Quello di Joao Pedro su Godin prima del gol di Nainggolan a mio avviso è un fallo netto, per questo il difensore interista si era fermato”. Massimo Paganin punta inoltre il dito sulla gestione dei gialli: “Sembra che l’Inter abbia giocato fuori casa e sotto assedio, vedendo i cartellini. Non vorrei ci fosse un abbattimento generale dopo questi due pareggi: è un momento di crescita, bisogna superare l’ostacolo che porterà nuova autostima”

