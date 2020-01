Inter-Cagliari, Ranocchia (Inter TV): “Anche chi non gioca si fa un bel mazzo. Molto contento per il gol”

Una grande Inter riesce a sfruttare il turnover e superare facilmente il test di Coppa Italia contro il Cagliari. Una partita che in altre stagioni i nerazzurri avrebbero potuto soffrire sicuramente di più, che invece sotto la guida di Antonio Conte è riuscita a mettere sui binari giusti dopo appena 21″, complice lo svarione difensivo della retroguardia cagliaritana che ha semplificato la prima realizzazione della serata di Lukaku.

Autore della quarte rete nerazzurra, al termine dell’incontro Andrea Ranocchia si è fermato ai microfoni di Inter TV. Le sue parole: “Sì, sono molto contento. Il passaggio del turno era il primo obiettivo, poi il gol è la ciliegina sulla torta. Dobbiamo rimetterci in sesto e pensare al campionato. Lavoriamo tanto, soprattutto chi gioca meno si fa un bel mazzo. Così siamo pronti atleticamente quanto tocca a noi, adesso pensiamo alla prossima gara di campionato. Lecce? Abbiamo finito un girone e ne parte un altro, dobbiamo far meglio di quanto fatto. Lavoriamo per raggiungere grandi obiettivi. Feeling con la Coppa Italia? Segnare fa sempre piacere, vincere sarebbe un sogno”.



