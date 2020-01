Inter-Cagliari, San Siro da record per l’esordio di Young: si va verso i 70.000 spettatori!

Dopo l’inatteso pareggio in casa del Lecce in casa Inter è ora di tornare a vincere per provare a riavvicinarsi al primo posto della Juventus, distante ora 4 punti. La prossima giornata di campionato regalerà ai nerazzurri un avversario in crisi ma non facile da battere: il Cagliari di Rolando Maran. Anche il pubblico di San Siro è conscio dell’importanza del match, e il numero di spettatori attesi ne è la conferma. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, infatti, sono ben 70.000 i supporters nerazzurri attesi a San Siro domenica.

Numeri spaventosi, quasi da big match, che non possono che far piacere a mister Conte, la cui settimana di vigilia al match sarà dolce-amara. Dolce poiché in queste ore firmerà Moses e l’affare Eriksen potrebbe subire l’accelerata decisiva, mentre Ashley Young, già annunciato e presentato, potrebbe esordire proprio contro la squadra di Maran, vista la squalifica di Candreva e la condizione non perfetta di D’Ambrosio.

La nota negativa, invece, riguarda Marcelo Brozovic: nella giornata di ieri la caviglia del croato era ancora gonfia, motivo per cui gli esami per capire l’entità del suo infortunio sono stati rimandati ad oggi. Non si esclude un recupero lampo come il 77 ha già assicurato in passato, ma se la distorsione avesse interessato i legamenti allora i tempi si allungherebbero anche oltre il mese di stop.

