Inter-Cagliari, sarà Daniele Chiffi il direttore di gara: un solo precedente con i nerazzurri

Inizia domani sera il percorso in Coppa Italia dell’Inter di Antonio Conte e di fronte ci sarà un avversario tutt’altro che comodo: il Cagliari di Rolando Maran e l’ex Nainggolan. I sardi arrivano da quattro sconfitte consecutive e dunque non sono in un buon momento, ma hanno chiuso il girone d’andata a quota 29 punti ed al sesto posto in classifica.

Sarà dunque una partita da non sottovalutare per i nerazzurri che potranno però contare sull’apporto di San Siro. Il fischio d’inizio sarà alle 20:45 e la gara sarà trasmessa in diretta su Rai 1 Potrete seguire – come sempre – la cronaca live su Passioneinter.com. A dirigere la gara ci sarà il sig. Daniele Chiffi di Padova: per lui un solo precedente con i nerazzurri, il 2-2 di questo campionato contro il Parma. Al VAR ci sarà Di Paolo.

INTER – CAGLIARI Martedì 14/01 h. 20.45

CHIFFI

PAGANESSI – IMPERIALE

IV: MARINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LO CICERO

