Inter-Cagliari, scelto l’arbitro del match: con lui per i nerazzurri sconfitte e polemiche

Designato il direttore di gara della partita fra Inter e Cagliari, in programma domenica alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. A guidare l’incontro sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, arbitro che ha debuttato in Serie A proprio fischiando una partita dei nerazzurri, nel 2013/14 contro il Chievo.

I precedenti non sorridono agli uomini di Antonio Conte, che con Manganiello hanno sempre perso: oltre alla gara appena citata, infatti, il direttore di gara ha arbitrato anche la sfida con il Parma dello scorso campionato, finita al centro delle polemiche per il calcio di rigore non dato ai nerazzurri per fallo di mano di Dimarco, che poi avrebbe firmato la rete del successo rossoblu.

Di seguito la designazione:

ARBITRO: MANGANIELLO

ASSISTENTI: PRETI – BRESMES

IV UOMO: PEZZUTO

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI

