Inter-Cagliari, Stellini (Inter TV): “Condannati da episodi e gol sbagliati. Ma il campionato non finisce qui”

Ennesima occasione sprecata per l’Inter che ottiene solo un pareggio in casa contro il Cagliari. Come avvenuto settimana scorsa a Lecce, i nerazzurri si fanno pareggiare il risultato nonostante la buona gara giocata e non riescono a ritrovare il vantaggio. Tante opportunità sciupate dalla squadra di Antonio Conte specialmente sull’1-0, quando con estrema facilità riusciva ad arrivare dalle parti di Cragno senza però trovare la giusta precisione per trovare la rete.

A causa della tensione del post-partita, molti tra le fila dei nerazzurri hanno scelto di non parlare, compreso il tecnico Conte. Così, ai microfoni di Inter TV, si è presentato il vice Cristian Stellini. La sua analisi: “Oggi i gol sbagliati e qualche episodio hanno creato tensione e nervosismo. Dobbiamo restare più lucidi e imparare da questa partita, leggermente diversa dalle altre. Le cose successe non devono accadere, dobbiamo imparare a chiudere le gare e non farci prendere dall’ansia”.

LA PRESTAZIONE – “Avevamo fatto molto bene nel primo tempo, sapevamo che il Cagliari poteva crearci pericoli. Nel secondo tempo abbiamo mantenuto la giusta aggressività, creando occasioni importanti. Lì dobbiamo essere bravi e concreti, poi un episodio ci ha condannati”.

CALENDARIO – “Dobbiamo sempre pensare che il percorso è lungo e ogni domenica c’è una sfida. Oggi non finisce il campionato, dobbiamo mantenere la calma, non è solo una partita che decide la stagione. Però l’assenza di un calciatore può creare problemi, dobbiamo essere più lucidi e lungimiranti”.

