Inter-Cagliari, Stellini (Inter TV): “Dobbiamo imparare a chiudere le gare. Scudetto? Campionato ancora lungo”

Post gara ricco di tensioni in casa nerazzurra dopo il pareggio di San Siro contro il Cagliari. Silenzio stampa per Antonio Conte oltre il novantesimo della sfida: ai microfoni di Inter TV va Cristian Stellini che analizza così la gara dei nerazzurri.

“Dobbiamo imparare da questa partita – ha dichiarato Stellini – che è stata comunque diversa dalle altre. Ci siamo innervositi e questo non deve accadere: dobbiamo imparare a chiuderle le gare e a non farci prendere dall’ansia nei finali di partita. Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, sapevamo che il Cagliari poteva muoversi come il Lecce. Abbiamo conquistato bene il campo e creato, poi lasciato campo al Cagliari stando in vantaggio. Siamo ripartiti creando occasioni importanti ma dobbiamo essere bravi a chiuderle. Un episodio può può condizionare le partite, ma dobbiamo mantenere la lucidità e non farci prendere dalle tensione”

Sulla corsa scudetto dei nerazzurri, Stellini commenta così: “Dobbiamo pensare sempre e tenere preciso che il campionato è lungo e ogni domenica c’è una nuova sfida. Dobbiamo mantenere la calma, non è una partita a decidere la stagione. Quando ti manca un calciatore per più partite diventa un problema, dobbiamo essere più lucidi e lungimiranti”.

